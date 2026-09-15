Libya Threatens Force Majeure as Oil Guards Shut Fields

Libya’s National Oil Corporation is threatening to declare force majeure after members of the security force assigned to protect the country’s oil infrastructure shut a pipeline valve and halted production at two fields.
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