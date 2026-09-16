Губернаторы Югры и Ямала о новой эпохе освоения Севера: «Это век Арктики»

ТЮМЕНЬ, 16 сентября, ФедералПресс. Развитие Арктики станет главным драйвером заказов для российской промышленности в ближайшие десятилетия, а сохранение лидерства по добыче углеводородов потребует создания новых полигонов отечественных технологий.
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