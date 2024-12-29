Ругательства Древней Руси

Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно. Обзывательства про ум Баламошка — полоумный, дурачок Божевольный — худоумный, дурной Божедурье — дурак от природы Глуподырый —…Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно.
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