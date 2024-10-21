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Царьград

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Москвичам пообещали аномальную погоду: Когда придёт потепление

Москвичам пообещали аномальную погоду: Когда придёт потепление

Уже на этой неделе погода в русской столице существенно изменится. Обещают аномальное тепло.В ближайшие дни синоптики обещают в Москве аномальное потепление.

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