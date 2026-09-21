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Ильмира Нәгыймованың махсус хәрби операциядәге энесен һәлак дип таныганнар

Җырчы Ильмира Нәгыймованың махсус операциядәге бертуган энесен әле бу көннәрдә генә һәлак дип таныганнар.

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