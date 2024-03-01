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Иваново

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Муниципальные центры тестирования ГТО приглашают ивановцев выполнить нормативы комплекса

Муниципальные центры тестирования ГТО приглашают ивановцев выполнить нормативы комплекса

Муниципальные центры тестирования ГТО приглашают ивановцев выполнить нормативы комплексаДля граждан, желающих стать обладателями золотых, серебряных или бронзовых знаков Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» муниципальные центры тестирования ГТО предоставляют возможность выполнить нормативы на городских площадках.

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