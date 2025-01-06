GameFi и протоколы второго уровня в стане проигрышных инвестиций по итогам 2024-го года

Согласно данным ценовых индексов GMCI, в 2024 году общая стоимость крупных игровых проектов и проектов второго уровня (L2) снизилась, в то время как другие секторы, включая токены первого уровня (L1), мем-коины, DePIN и другие, показали рост.
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