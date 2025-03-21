Известная топ-модель полностью обнаженной снялась в рекламе

Шведская топ-модель Эльза Хоск в откровенном образе снялась в рекламе обуви. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 8,6 миллиона подписчиков.