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Происшествия

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Представлен новый руководитель следственного управления СК России по Сахалинской области

Представлен новый руководитель следственного управления СК России по Сахалинской области

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина руководитель управления кадров СК России Максим Александрович Малышкин представил нового руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области генерал-майора юстиции Андрея Николаевича Исаева, назначенного на должность Указом Президента Российской Федерации.

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