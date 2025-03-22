МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

Может-не может... любит-не любит... бла-бла-бла---бла-бла-бла... Опять обманули! А мы опять не ожидали!...

Владимир Бурнос

Право ответить-это понятно, а обязанности есть у России или только рисовать красные линии и говорить, что нас "таких честных и порядочных", опять обманули? Никогда не было и вот опять...