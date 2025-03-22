Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

МИД: РФ может симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

Россия оставляет за собой право на симметричный ответ в случае, если Украина продолжит деструктивную линию в связи с продолжающимися ударами Украины по энергетическим объектам.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Может-не может... любит-не любит... бла-бла-бла---бла-бла-бла...  Опять обманули! А мы опять не ожидали!...
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21 час.
Владимир Бурнос
Право ответить-это понятно, а обязанности есть у России или только рисовать красные линии и говорить, что нас &quot;таких честных и порядочных&quot;, опять обманули? Никогда не было и вот опять...
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19 час.
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