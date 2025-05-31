Росфинмониторинг сможет приостанавливать денежные переводы с 1 июня

С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать денежные переводы, если появятся основания подозревать, что операция связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности.
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