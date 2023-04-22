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В Подмосковье задержана жительница Шатуры, совершившая кражу денег с банковского счета пенсионера

Сотрудники полиции Шатуры задержали местную жительницу по подозрению в краже денег со счета пенсионера при установке мобильного приложения банка.

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