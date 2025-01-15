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Царьград

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Роскомнадзор определил причины массового сбоя в Рунете

Роскомнадзор определил причины массового сбоя в Рунете

Масштабный сбой произошел в русском сегменте интернета.Роскомнадзор прокомментировал проблемы, которые возникли при доступе в сеть у пользователей 14 января.

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