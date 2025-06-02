По правительственной квоте: в РФ предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку

Нисколько не удивлен... Опять диаспоры и "проплаченные" вмешались! Государству, похоже, проще русских "ровнять"... Когда же, наконец, коренное население в нашей стране уважать и беречь научаться?!

ИМ

Ильдус Мамлеев

Пусть по этой ссылке квоте завозят в Россию дисциплинированных северных корейцев, пусть завозят их миллионами, а "друзьям" из СА, надо срочно дать коленом под зад, нам такие трудовые мигранты и нахер не нужны!