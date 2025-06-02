Кабмин России внёс на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий освобождение трудовых мигрантов, привлечённых по правительственной квоте, от необходимости подтверждать владение русским языком.
По правительственной квоте: в РФ предложили освободить часть мигрантов от экзамена по русскому языку
Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Кабмин - откровенные враги.
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22 час.
ВС
Владимир Степанов
Нисколько не удивлен... Опять диаспоры и "проплаченные" вмешались! Государству, похоже, проще русских "ровнять"... Когда же, наконец, коренное население в нашей стране уважать и беречь научаться?!
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20 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Пусть по этой ссылке квоте завозят в Россию дисциплинированных северных корейцев, пусть завозят их миллионами, а "друзьям" из СА, надо срочно дать коленом под зад, нам такие трудовые мигранты и нахер не нужны!
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6 час.
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