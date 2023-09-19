Военное обозрение

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History Lab: «Битва за Кавказ. Почему немцы не смогли прорваться в Закавказье?»

History Lab: «Битва за Кавказ. Почему немцы не смогли прорваться в Закавказье?»

Можно было бы и не писать об этой истории, точнее – о версии, как она представлена в одном из новых фильмов проекта History Lab на «Ютубе».

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