«Мечел» закрывает свои европейские подразделения В феврале этого года компания попала в санкционный список США.
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«Мечел» закрывает свои европейские подразделения В феврале этого года компания попала в санкционный список США.
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