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Палата представителей США рассматривает вопрос о запрете спортивных контрактов, угрожающем Kalshi и Polymarket

Палата представителей США рассматривает вопрос о запрете спортивных контрактов, угрожающем Kalshi и Polymarket

Комитет по сельскому хозяйству Палаты представителей США назначил слушание по рынкам прогнозов на спорт, поскольку две игровые ассоциации призывают Конгресс запретить спортивные контракты, предлагаемые такими платформами, как Kalshi и Polymarket.

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