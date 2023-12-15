Русская весна
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Русская весна

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Удар по Мариуполю нанесён ракетами Storm Shadow, — источники

Удар по Мариуполю нанесён ракетами Storm Shadow, — источники

Для ночного удара по Мариуполю противник, предположительно, использовал крылатые ракеты Storm Shadow.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бут
Говорят не хватает ракет. Если не хватает, то зачем пулять впустую, людей пугать дорогое удовольствие.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Невозможно нанести урон армейским дай мы пульнем опять по гражданским. Ракеты оплачены и хоть какой то урон ими причинить. Жалкое зрелище решений НАТО. Если бы не Вова со своим клубом могучихоленеводов такое можно было бы западу спустить в рот и заставить проглотить.
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10 час.

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