Удар по Мариуполю нанесён ракетами Storm Shadow, — источники

ОТ

Олег Тимофеев

Невозможно нанести урон армейским дай мы пульнем опять по гражданским. Ракеты оплачены и хоть какой то урон ими причинить. Жалкое зрелище решений НАТО. Если бы не Вова со своим клубом могучихоленеводов такое можно было бы западу спустить в рот и заставить проглотить.