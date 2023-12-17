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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пимблетт – о победе над Фергюсоном: «Боже, как он выжил в первом раунде, а?»

«Тони – настоящая легенда. Аплодисменты Фергюсону, легенда спорта и моего дивизиона. Для меня огромная честь разделить с ним октагон.

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