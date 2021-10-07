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Власти намерены решить проблему расчетов через иностранные электронные кошельки

С 1 июля по закону о валютном контроле российским резидентам нельзя использовать иностранные электронные кошельки (например, Alipay, WebMoney, PayPal) в коммерческих целях – рассчитываться по внешнеторговым договорам, принимать через такие кошельки оплату за товары, работы или услуги, что оказалось проблемой для розничных продавцов на зарубежных маркетплейсах; власти проблему, которую сами же создали, признают: рабочая группа с участием Минфина, Банка России, Минэкономразвития, ФНС, ФТС готовит изменения в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», обсуждаемые изменения направлены на снятие запрета на переводы денег в рамках внешнеторговой деятельности, пишут «Ведомости», ссылаясь на представителей ведомств.

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