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Пронедра

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Рост цен на уголь смягчает последствия кризиса для российских производителей

Рост цен на уголь смягчает последствия кризиса для российских производителей

Мировой рынок угля получил новый импульс к росту на фоне перебоев с поставками из Индонезии и резкого удорожания природного газа из-за конфликта в Персидском заливе.

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