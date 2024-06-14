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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Гонщикам этого поколения проще, в хорошем смысле этого слова, управлять болидами «Формулы-1»

Алонсо высказался о разнице поколений гонщиков «Формулы-1». Пилот «Астон Мартин» отметил, что благодаря современным технологиям сейчас гонщикам стало проще готовиться к Гран-при, в то время как раньше участникам приходилось полагаться только на свои ощущения.

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