Фернандо Алонсо: «Гонщикам этого поколения проще, в хорошем смысле этого слова, управлять болидами «Формулы-1»

Алонсо высказался о разнице поколений гонщиков «Формулы-1». Пилот «Астон Мартин» отметил, что благодаря современным технологиям сейчас гонщикам стало проще готовиться к Гран-при, в то время как раньше участникам приходилось полагаться только на свои ощущения.