Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет оперу «Вампир»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит премьеру оперы «Вампир» немецкого композитора Генриха Маршнера, которая единственный раз исполнялась в Петербурге в 1833 году, сообщил художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров.
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