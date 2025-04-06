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Царьград

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Смертоносная непогода в США: 12 жертв, среди них дети из Кентукки и Арканзаса

Смертоносная непогода в США: 12 жертв, среди них дети из Кентукки и Арканзаса

Штормы, наводнения и торнадо в США уже унесли жизни 12 человек. Среди погибших - дети из Кентукки и Арканзаса.

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