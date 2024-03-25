На Багамах работники роскошного круизного лайнера попали в ловушку из-за пожара на борту. Уточняется, что корабль Nieuw Amsterdam покинул Форт-Лодердейл во Флориде 16 марта и отправился в семидневное путешествие на Багамы.
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