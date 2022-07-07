WhatsApp, Spotify и Snapchat грозят штрафы за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) за повторный отказ локализовать данные россиян.
Мировой судья Таганского района Москвы рассмотрит протокол в отношении компании WhatsApp (принадлежит корпорации Metа, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ) за повторный отказ локализовать данные россиян.
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