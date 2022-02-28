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Представитель МИД Захарова: у России есть друзья в мире, в частности Китай

Представитель МИД Захарова: у России есть друзья в мире, в частности Китай

Россия имеет достаточное количество дружественных стран в глобальном мире, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым, видео которой дипломат выложила в свой Telegram-канал 28 февраля.

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