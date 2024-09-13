Депутаты парламента Молдовы от правящей партии посещают различные столичные лицеи и в ходе встреч с учениками 12-х классов рассказывают им о единственном верном для нашей страны, на их взгляд, пути в Европу, и утверждают, что во всех бедах республики виновата только война России в Украине.
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