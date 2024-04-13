Ещё раз о пистолетах, ружьях и патронах Иоганна Дрейзе

Дрейзе работал у Паули (Поли – В. Е. Маркевич) и, набравшись от него знаний и идей, вернулся к себе в Германию (Пруссию), где его винтовка с игольчатой системой воспламенения в 1836 году была принята на вооружение.
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