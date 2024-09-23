Погода бьет по озимым – осенняя засуха угрожает урожаю Евгения КомароваПредставители сельскохозяйственного сектора европейской части России сталкиваются с серьезными вызовами в текущем сезоне после холодного мая и засушливого лета.
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