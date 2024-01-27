Плетение из полосок ткани: простая техника

Потратив всего один свободный вечер, сможете сделать стильную вещицу для дома, которая будет служить интересным элементом декора.
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