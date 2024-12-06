«Нам придётся брать США на прицел»: программу Трампа можно смело называть гитлеровской – Фёдоров

Американцы будут конструктивно разговаривать, только когда почувствуют прямую угрозу городам США. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Фёдоров на круглом столе в Москве, организованном изданием «Украина.
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