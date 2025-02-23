Микробиом вашего кишечника: познакомьтесь с E. coli — печально известной бактерией с несправедливой репутацией

Микробиом кишечника: познакомьтесь с E. coli Бактерия Escherichia coli, или проще E. coli, имеет репутацию опасного микроба, способного вызвать серьезные заболевания, такие как инфекции мочевыводящих путей, гастроинтестинальные расстройства, почечную недостаточность и даже смерть.