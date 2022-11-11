Военное обозрение

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Украина и Чехия создают оборонный кластер для производства вооружений и боеприпасов для ВСУ

Украина и Чехия создают оборонный кластер для производства вооружений и боеприпасов для ВСУ

Чехия и Украина создают оборонный кластер, задачей которого будет производство вооружений и боеприпасов, а также ремонт и восстановление боевой техники ВСУ.

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