Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан

Председатель СК России поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан

Украинские националисты продолжают совершать преступления в отношении мирных граждан. Так, в Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирали у местного населения продукты питания.

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