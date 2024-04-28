Tefal - международная торговая марка бытовых приборов и посуды, существующая на рынке более 70 лет. Компания предоставляет инновационную, удобную и высоко-технологичную продукцию для домашнего быта, включая посуду, кухонные аксессуары и технику для дома.
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