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Живая Кубань

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Будущая пенсия зависит не только от стажа: сколько нужно зарабатывать

Будущая пенсия зависит не только от стажа: сколько нужно зарабатывать

Будущая пенсия зависит не только от стажа: сколько нужно зарабатыватьВ 2027 году для получения максимальных 10 пенсионных баллов может понадобиться официальная зарплата около 267 тысяч рублей в месяц до уплаты НДФЛ.

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