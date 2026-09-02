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KP.RU: 23% россиян рассказали, что встретили лучшего друга в школьные годы

KP.RU: 23% россиян рассказали, что встретили лучшего друга в школьные годы

В День знаний сайт KP.RU представил итоги опроса о связях между выпускниками школ. Опрос показал, что значительное число россиян продолжает общение с одноклассниками спустя годы после окончания школы.

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