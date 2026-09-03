Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы

Более миллиона абитуриентов уже зачислены в российские вузы в рамках приёмной кампании этого года. В Минобрнауки сообщили, что почти 619 тысяч человек поступили на бакалавриат, ещё около 172 тысяч — на специалитет и почти 190 тысяч — в магистратуру.