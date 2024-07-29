В Климово женщина устроила настоящий погром на автомобиле

В Климово произошел инцидент, который взволновал местных жителей. Как известно из видеоролика, который опубликовал очевидец в социальных сетях, в ходе конфликта женщина устроила настоящий разгром во дворе жилого домаВ Климово произошел инцидент, который взволновал местных жителей.
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