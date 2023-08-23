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Английским судьям запретили есть сэндвичи и жирную пищу в день матча. Экс-врач «МЮ» составил диету для арбитров

Английским судьям запретили есть сэндвичи и жирную пищу в день матча. Экс-врач «МЮ» составил диету для арбитров

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), отвечающая за судейство в Англии, наняла бывшего врача «Манчестер Юнайтед» Стива МакНэлли, покинувшего клуб после 16 лет работы, для составления рекомендаций по питанию для арбитров.

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