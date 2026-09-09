Песков заявил о продолжении работы по обмену пленными с Украиной

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Работа по обмену пленными между Россией и Украиной продолжается. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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