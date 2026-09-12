Синоптик Леус спрогнозировал начало отопительного сезона в Москве 10-15 октября

Отопительный сезон в Москве может начаться в конце первой декады октября. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.
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