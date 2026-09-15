BMW показал новый X5 на водороде: первые характеристики

Товарная версия кроссовера X5 нового поколения с силовой установкой на топливных элементах появится только в 2028 году, но BMW уже тестирует предсерийные прототипы и готовит конвейер в австрийском Штайре к массовому производству инновационных двигателей.
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