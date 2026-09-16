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Новости Тамбова

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Два молодых человека погибли в столкновении «Лады» с КамАЗом под Тамбовом

Два молодых человека погибли в столкновении «Лады» с КамАЗом под Тамбовом

Скриншот из видео «Полоса безопасности» Читайте также: Тамбовчанка впала в кому после массажа в банном комплексе «Фараон» (вчера, 17:03) Трое жителей Тамбовской области отдали мошенникам почти 1,8 миллиона рублей (вчера, 16:52) Тамбовчанин перевёл «службе безопасности банка» 3 миллиона рублей (25.

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