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Алимханулы согласился на бой с доминиканцем Карлосом Адамесом

 Чемпион мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) согласился на бой с доминиканцем Карлосом Адамесом.

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