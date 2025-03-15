Valve делает Steam Deck еще лучше выпустив SteamOS 3.7.0 Новое крупное обновление SteamOS при...

Valve делает Steam Deck еще лучше выпустив SteamOS 3.7.0Новое крупное обновление SteamOS принесло кучу улучшений: обновленное ядро Linux, свежую версию KDE Plasma, поддержку портативных устройств и оптимизацию производительности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)