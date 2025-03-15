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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Valve делает Steam Deck еще лучше выпустив SteamOS 3.7.0 Новое крупное обновление SteamOS при...

Valve делает Steam Deck еще лучше выпустив SteamOS 3.7.0 Новое крупное обновление SteamOS при...

Valve делает Steam Deck еще лучше выпустив SteamOS 3.7.0Новое крупное обновление SteamOS принесло кучу улучшений: обновленное ядро Linux, свежую версию KDE Plasma, поддержку портативных устройств и оптимизацию производительности.

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