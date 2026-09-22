Мясников рекомендовал активный образ жизни для профилактики рака

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач Александр Мясников рекомендовал активный образ жизни для профилактики онкологических заболеваний.
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