Бьянка Цензори опубликовала совместное фото с сестрой: «Сломали интернет»

Супруга Канье Уэста предстала в пикантном наряде Бьянка Цензори никогда не чуралась пикантных образов, и, как оказалось, ее младшая сестра Анджелина разделяет то же чувство стиля: на новом фото они позируют в едва заметных нарядах после посещения вечеринки Канье Уэста.
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