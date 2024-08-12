Бьянка Цензори опубликовала совместное фото с сестрой: «Сломали интернет»

Супруга Канье Уэста предстала в пикантном наряде Бьянка Цензори никогда не чуралась пикантных образов, и, как оказалось, ее младшая сестра Анджелина разделяет то же чувство стиля: на новом фото они позируют в едва заметных нарядах после посещения вечеринки Канье Уэста.