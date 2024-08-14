Версия: В Курской области русским помогает Грузия, а не ОДКБ

Что бы получить помощь от ОДКБ за ней страна должна обратиться в эту самую ОДКБ. Мы этого не делали. Так что в чем проблема?

Андрей Shadow

так оно так, вот только о пленных укропах все слышали, а о пленных грузинах, амерах, канад., и иже с ними нет, вот буквально вчера трупак амеронигера наши выбрасывали из пикапа, так что получается умирать они не очень хотят.