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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Версия: В Курской области русским помогает Грузия, а не ОДКБ

Версия: В Курской области русским помогает Грузия, а не ОДКБ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Грузия выздоравливает. Тбилиси предлагает России примирение. Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.

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Комментарии
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АЛЕКСЕЙ ДРОБЫШЕВ
читайте Устав ОДКБ, не будет глупых вопросов
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9 час.
Владимир Буевич
Что бы получить помощь от ОДКБ за ней страна должна обратиться в эту самую ОДКБ. Мы этого не делали. Так что в чем проблема?
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8 час.
Андрей Shadow
так оно так, вот только о пленных укропах все слышали, а о пленных грузинах, амерах, канад., и иже с ними нет, вот буквально вчера трупак амеронигера наши выбрасывали из пикапа, так что получается умирать они не очень хотят.
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8 час.

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